Уровень госпитализации больных с коронавирусом в Пензенской области стабилизировался

Сегодня в правительстве Пензенской области состоялось совещание, одной из тем которого стала эпидемиологическая ситуация в регионе. Министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что уровень госпитализации больных с covid-19 стабилизировался, количество вызовов скорой помощи не увеличивается.

Однако, по словам Ивана Белозерцева, ситуация все еще остается напряженной, поскольку заболевших по-прежнему много.

- Большая часть пациентов лечатся на дому. Напоминаю, что они должны быть обеспечены бесплатными лекарствами, - подчеркнул губернатор Пензенской области.