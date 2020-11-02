Не Нюрнбергский процесс, но удовлетворение не меньше

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы утвердила обвинительное заключение в отношении 16 лиц в возрасте от 20 до 40 лет, являющихся уроженцами Пензенской, Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, Пермского края и Республики Таджикистан.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств и склонении к потреблению наркотических средств.

С марта по ноябрь 2019 г. распространяли запрещенные вещества через интернет-магазин бесконтактным способом на территории трех регионов: Пензенской, Вологодской областей и республики Дагестан. В регионы доставлялись оптовые партии наркотических средств, фасовались и через закладки передавались розничным курьерам, которые перепрятывали полученные наркотики по тайникам.

Двое соучастников от неустановленных лиц, (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) получали за работу своей группы оплату в биткоинах. Их переводили в рубли и обналичивали.

Один из соучастников вовлек в употребление наркотических средств сожительницу.

Следственные действия по уголовному делу велись одновременно в Пензе, Череповце Вологодской области и в Махачкале.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, по решению суда в отношении одиннадцати обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пятеро фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело, насчитывающее 69 томов, направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы.