Хорошая новость от Бориса Шигина

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В каждом сообщении о выходе нового номера «Сура» давно уже удивление и ностальгия о малой родине, тихое восхищение поэзией и журналистикой старого друга Бориса Шигина, пестующего свое душевное литературное творение.

Вот и сегодня -13 новых имен, авторы из Пензы, Москвы, Воронежа, Вологды, Рязани. Повесть Ефима Гаммера (Израиль) и лирика Юлии Пикаловой (Италия). В материалах краеведов и историков - о 100-летии присвоения Пензенскому театру имени Луначарского и 200-летии училища садоводства. Подборка стихов поэтессы Галины Ильиной «Но улыбка остается и как лодочка плывёт».

Живопись преподавателя Пензенского художественного училища Татьяны Пентюх украсила цветную вкладку «Суры».

В электронном виде новый номер журнала можно найти на сайте библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.