Саранская полиция разыскивает подозреваемых в краже наушников из магазина

Полиция Саранска разыскивает подозреваемых в краже из магазина бытовой техники, расположенной на улице Энгельса. Двое предполагаемых нарушителей вынесли три пары наушников общей стоимостью 7 150 рублей.

Приметы нарушителей: обоим примерно по 19-23 лет. У одного рост 170-175 см, волосы русые. Был одет в темную куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, темные кроссовки. При себе имел темный рюкзак. Второй молодой человек чуть ниже ростом, темноволосый. Был одет в темный спортивный костюм с полосой на груди белого цвета, темную куртку с капюшоном с подкладкой ярко-красного цвета, темные кроссовки.

Если вам, что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам 8 (8342) 29-90-02 или 102.