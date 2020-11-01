Владимир Вдонин помог Нижнеломовской районной больнице

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В больнице проходят лечение пациенты из Нижнего Ломова, Нижнеломовского, Наровчатского и Спасского районов, а также Вадинского и Пачелмского филиалов учреждения.

В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки в регионе нагрузка на врачей возросла. Медицинские работники попросили депутата помочь с покупкой необходимых для измерения артериального давления приборов. Народный избранник оперативно отреагировал на просьбу и выделил средства на покупку тонометров.