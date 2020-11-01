Житель Саранска угнал автомобиль своего начальника

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Саранска. В августе этого года он устроился на работу на предприятие в Чамзинке, принадлежащее 57-летнему индивидуальному предпринимателю.

В один из рабочих дней работодатель пригласил своих сотрудников в гости. В ходе распития спиртного хозяин дома уснул. Подозреваемый, зная, где лежат ключи от автомобиля мужчины, взял их и уехал на транспортном средстве в Саранск.

Хозяин пропажу авто заметил утром, но заявлять не стал: он понял, что машину угнал кто-то из его подчиненных, и не хотел подставлять никого из них. Спустя некоторое время подозреваемый позвонил работодателю и сообщил, где оставил транспорт. Жителю Чамзинки пришлось самостоятельно забирать автомобиль.

Об угоне сотрудникам уголовного розыска стало известно в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый был задержан. Свою вину он признал полностью. В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.