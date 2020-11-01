Россия выбирает «Народного участкового»

Фото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области

Сегодня стартовал третий, финальный этап конкурса «Народный участковый», который ежегодно проводится МВД России совместно с ИД «Комсомольская правда». Ранее в каждом регионе путем народного голосования определились лидеры – лучшие участковые субъектов РФ. Теперь каждый из них может стать лучшим не только в своей области, республике или крае, но и в стране. А поможете им в этом вы, наши дорогие читатели, проголосовав за кого-нибудь из них.

Напомним вам, что по итогам второго этапа конкурса от нашего региона в финале участвует участковый из Заречного Роман Солдатов.

Голосование уже стартовало на специальной странице нашего сайта и продлится 10 дней. Участковые уполномоченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и призы.