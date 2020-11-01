Мошенникам нравится продавать экскаваторы и покупать стартеры

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

31-летний мужчина увидел в интернете объявление о продаже мини-экскаватора и позвонил по указанному номеру. Затем через мобильное приложение перечислил на указанный счет 17 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а объявление было удалено.

На другом сайте 26-летний житель Пензы опубликовал объявление о продаже автомобильного стартера. Через некоторое время ему поступило сообщение от покупателя, содержащее ссылку для проведения «безопасной сделки». Мужчина перешел по ссылке, где указал реквизиты своей карты, и подтвердил операцию. После этого он обнаружил, что с его карты произошло списание 12 тысяч рублей.

По данным фактам проводятся проверки. Сотрудники отделов полиции Пензы устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Чтобы избежать обмана через интернет, полиция Пензенской области рекомендует не покупать товар, не получать услугу, если их вам предлагают на условиях предоплаты. И особенно при помощи перевода на счет банковской карты.

Если же вы сами опубликовали объявление о продаже товара, избегайте каких-либо сделок с виртуальными покупателями. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы! Не сообщайте никому данные своих банковских карт и цифровые коды из смс-сообщений банка, которые не подлежат разглашению посторонним лицам, и не выполняйте никаких действий с вашими банковскими картами – это во всех случаях мошенники!