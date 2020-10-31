Пензенские депутаты предложили перевести область в другой часовой пояс

ФОТО: Пресс-служба Пензенской городской Думы

Вчера в ходе очередной сессии Пензенской городской Думы было озвучено предложение перевести область в другой часовой пояс – на час вперед относительно Москвы. Это связано с многочисленными жалобами населения, которые начали озвучиваться после того как в регионе отказались от перевода часов на зимнее/летнее время: большинство граждан теперь вынуждены значительную часть года ехать на работу или учебу еще до полноценного рассвета, по темноте.

Инициативу было предложено вынести на обсуждение в региональном парламенте, чтобы его депутаты смогли выступить с соответствующим законопроектом. Однако народные избранники в Думе предложение не поддержали, поэтому оно не было принято.