Иван Белозерцев сообщил о запуске серии мини-фильмов «Культурная программа»

Об инициативе губернатор Пензенской области сообщил в своих социальных сетях.

«Пять пензенских объектов вошли в ТОП-500 культурных брендов России. Наша область обладает совершенно уникальным культурным наследием. У нас потрясающие музеи, лучшие мастера народных промыслов, замечательные творческие коллективы. Но в суете будней мы часто это пропускаем», - отметил глава региона.

В целях культурного просвещения населения в регионе запущена серия мини-фильмов, объединенных общим названием «Культурная программа».Губернатор продемонстрировал подписчикам ролик, рассказывающий о картинной галерее и художественном училище имени К. А. Савицкого и их основателе.