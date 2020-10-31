В правительстве Мордовии обсудили вопросы жилищного строительства

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Глава Мордовии напомнил, что в республике продолжается реализация проекта «Жилье и городская среды». До 2018 года строители занимались, в основном, объектами инфраструктуры. Теперь же им предстоит решать большие задачи по жилищному строительству.

В ходе совещания были рассмотрены планы строительства на ближайшие годы. В частности, продолжится строительство нового жилого комплекса рядом с торговым центром «Макс». Также планируется ведение комплексной застройки на улице Фурманова, рядом со стадионом «Мордовия Арена», Северо-Восточным шоссе и парком Ленинского района.

- Это позволит нам обеспечить наших строителей работой на несколько лет вперед, - сказал Владимир Волков.

При рассмотрении планируемой застройки Глава республики призвал обратить особое внимание на функциональность дворовых территорий, количество парковочных мест, наличие детских и спортивных площадок, а также доступность детских садов и школ.