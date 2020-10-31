Мнения депутатов по вопросу новогоднего украшения Пензы разделились

На украшение города и ремонт пришедших в негодность инсталляций было предложено направить два с половиной миллиона рублей. Мнения депутатов относительно данного вопроса разделились: некоторые народные избранники посчитали неуместным направлять деньги на эти цели, аргументировав свою точку зрения тем, что установленные елки приведут к массовым скоплениям людей – а это в существующей эпидемиологической обстановке опасно. Другие же, напротив, высказались за, отметив, что праздничное настроение необходимо жителям, уставшим от ограничений и плохих новостей.

По итогам голосования 21 депутат проголосовал за выделение средств на эти нужды, пять – против, двое воздержались.