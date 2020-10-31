Житель Бессоновского района обвиняется в убийстве знакомого

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В селе Проказна Бессоновского района был обнаружен труп мужчины 1950 года рождения с признаками насильственной смерти. На место выехала следственно-оперативная группа.

Хозяин дома 1975 года рождения, во дворе которого было найдено тело, рассказал, что накануне ночью он и погибший пили спиртное. Неожиданно в дом ворвались незнакомцы, которые напали на них, а после скрылись. В качестве доказательства мужчина продемонстрировал следы взлома и поврежденный подоконник.

Однако найденные во время обыска вещи погибшего с пятнами, похожими на кровь, заставили полицейских усомниться в словах гражданина. Проведя расследование, правоохранители восстановили картину произошедшего: оказалось, что во время распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В пылу конфликта 45-летний гражданин, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности, схватился за нож и нанес сопернику им несколько ударов. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции по Бессоновскому району, где в содеянном признался. В настоящее время 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.