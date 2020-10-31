Иван Белозерцев ознакомился с работой детско-юношеской спортивной школы Никольского района

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

После этого на базе школы создали центр внешкольного спорта, занятия на площадках которого проводят 12 отделений ДЮСШ Никольского района. Здесь занимаются более 700 человек.

- Возможность заниматься здесь необходимо предоставить всем желающим, - отметил Иван Белозерцев после осмотра центра. - Занятия спортом дают силу, заряжают энергией.

Прошлой зимой на хоккейной площадке при центре прошли муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, первенство и чемпионат Никольска по хоккею с шайбой.