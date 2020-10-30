Андрей Лузгин – о мосте Дружбы: «Подрядчик устранил недостатки»

ФОТО: Instagram Андрея Лузгина

По словам главы администрации, подрядчик завершил работу по устранению недостатков.

«Было много вопросов по поводу целесообразности покраски и ее стоимости, - отметил в комментарии к фото Андрей Лузгин. - Мост нужно было красить в любом случае, чистить от ржавчины. По предложению главного архитектора области выбрали другой цвет. Теперь пензенцы проводят параллель с мостом в Сан-Франциско. По-моему, не самое плохое сравнение».

Мэр Пензы призвал жителей города поделиться в комментариях своим мнением, что они думают по этому поводу.

К слову, покраска моста Дружбы – это лишь первый этап работ на сооружении. В дальнейшем планируется обновить покрытие на нем, а также установить подсветку и новые элементы освещения.