Студентка ПГУ вошла в число получателей стипендии имени А.А. Собчака

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Подать заявку на участие в конкурсе на получение именной стипендии могли студенты юридических специальностей, которые за предыдущий учебный год получали только отличные оценки и активно участвовали в научно-исследовательской деятельности.

По итогам конкурса были отобраны 10 лучших учащихся, в числе которых – Кристина Крылова, поступившая в ПГУ в 2017-м году.

- Я решила поступать на юриспруденцию еще в средней школе, - отмечает студентка. – В ситуации с современным законодательством и его постоянными изменениями к юристам предъявляются очень высокие требования. Законы не нужно зубрить, их нужно понимать.

Теперь Кристина будет получать по пять тысяч рублей ежемесячно в течение года.