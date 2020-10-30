В Пензенской области прививку от гриппа получили почти 93 тысячи детей

В Пензенской области продолжается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. По словам специалистов, большая часть случаев заболевания регистрируется среди детей и подростков, посещающих детские сады и школы.

- Особую опасность грипп представляет для малышей до двух лет: у них он вызывает серьезные осложнения, - отмечает Анастасия Филюшкина. – В их числе - пневмония, синусит, средний отит, бронхит, поражения почек, оболочек головного и спинного мозга, сосудов и другие.

Своевременная вакцинация поможет обезопасить ребенка. Эффективность современных препаратов достигает 70-90%. Для получения эффективной защиты достаточно одной прививки, которую необходимо ввести за 2-3 недели до подъема заболеваемости, лучше всего в августе-октябре.

Препараты не только эффективные, но и безопасные. В некоторых случаях может появиться покраснение кожи в месте укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Осложнения наблюдаются крайне редко.

Прививку нельзя делать только младенцам до 6 месячного возраста и тем детям, у кого есть аллергия на компоненты вакцины или на предыдущую прививку от гриппа была аллергическая или другая необычная реакция. Временно воздержаться от вакцинации нужно при наличии симптомов острого заболевания или обострения хронического.

По состоянию на 29 октября в Пензенской области от гриппа привиты 92 886 детей.