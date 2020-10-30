Иван Белозерцев поздравил ветеранов комсомола с 102-летием ВЛКСМ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к лидерам комсомольского движения Пензы, городов и районов области, работавших в 1970-1980-х годах, губернатор Иван Белозерцев отметил, что день рождения ВЛКСМ – важная веха в жизни миллионов людей.

- Комсомол играл огромную роль в воспитании подрастающего поколения, в подготовке кадров для производства и для всех сфер деятельности, - отметил глава региона. – Комсомол – это работа и достижение результатов, это дружба, которая остается на долгие годы.

После этого бывшие комсомольские активисты – в настоящем руководители крупных предприятий и организаций, представители органов власти и местного самоуправления, ветераны производства – поздравили коллег.