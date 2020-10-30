Студенты в Пензе нарисовали свой личный герб и девиз

Пресс-служба Администрации Пензы

На этом занятии 28 октября 2020 года не было скучно. В ходе тренинга «Познай себя», который провели специалисты молодежного центра «Спутник», студентам филиала Самарского государственного университета путей сообщения предложили оценить своё биологическое, психологическое и социальное здоровье по 10-бальной шкале. Также попросили нарисовать личный герб и девиз, выделить свои главные достижения, цели и жизненные ценности.

Психолог молодёжного центра обсудила с учащимися, какие необходимо выполнять действия каждый день для того, чтобы быть энергичными и здоровыми.

В завершение мероприятия участники провели небольшой анализ своих действий и поступков, научились слышать и понимать свои потребности и желания, узнали о себе много нового и интересного.