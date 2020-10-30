Без вести пропавшая 15-летняя девушка и ее спутник найдены

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В одном из населенных пунктов Курганской области они были остановлены сотрудниками полиции. Следователями СУ СК России по Курганской области девушка и мужчина допрошены. Решается вопрос доставления их в Пензенскую область для передачи несовершеннолетней матери и проведения с их участием следственных действий.

Кузнецким межрайонным следственным отделом расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 15-летней студентки Пензенского лесного колледжа в Сосновоборске продолжается.

Устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения девушки и ее знакомого, отношения и условия ее воспитания в семье. Расследование уголовного дела продолжается.