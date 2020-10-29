Все больше жителей Мордовии пользуются интернетом

Самые активные пользователи интернета живут в Саранске, а также Зубово-Полянском и Рузаевском районах – об этом говорят данные исследования, проведенного компанией МегаФон.

Жители столицы Мордовии ежемесячно скачивают более 1200 терабайтов данных. Если перевести эти безликие цифры во что-то более понятное, то можно считать, что за четыре недели граждане просматривают почти 2,2 миллиона 20-минутных роликов на Youtube. В Зубово-Полянском районе за месяц граждане используют почти 215 терабайтов трафика – именно столько весят почти 50 миллионов фото, сделанных 12-мегапиксильной камерой. Потраченные в Рузаевском районе 154 терабайта – это почти 32 года непрерывного просмотра ленты в Instagram.

Чаще всего жители Мордовии выходят в интернет, чтобы посмотреть видео или сториз в социальных сетях. Три самых популярных сайта, на которых пользователи проводят больше всего времени – это Youtube, Вконтакте и Instagram.

Кроме высокой активности в соцсетях, много трафика уходит у жителей Мордовии и на онлайн-игры – только в сентябре абоненты потратили на онлайн-развлечения около 33 Тб.