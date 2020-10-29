Министр здравоохранения Мордовии попросил граждан не делать томографию «на всякий случай»

Сегодня в Пресс-центре Мордовии состоялся брифинг по вопросам эпидемиологической обстановки в регионе. По словам заместителя Председателя Правительства РМ Галины Лотвановой, ситуация в республике остается напряженной, но контролируемой. В 15 госпиталях развернуты почти 1900 коек, каждый день проводится свыше 2000 исследований на коронавирус.

Министр здравоохранения республики напомнил гражданам, что процедура компьютерной томографии должна делаться только по назначению врача, и попросил жителей не проходить ее «на всякий случай», создавая тем самым очереди.

Зашла речь и о дистанционном обучении для школьников: вводить его пока не планируется. 5 ноября учащиеся выйдут с каникул и продолжат учебу в обычном режиме.

Участники пресс-конференции призвали жителей республики соблюдать противоэпидемические требования.

- Как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, зависит от нас с вами. Впереди выходные и праздничные дни. Призываю всех жителей республики провести их, по возможности, дома, - отметила Галина Лотванова.