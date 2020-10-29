Плазму с антителами перелили почти 400 пациентам в Пензенской области

Этим летом в Пензенской области для лечения больных с коронавирусом стали применять плазму уже выздоровевших пациентов. Содержащиеся в ней антитела помогают организму бороться с инфекцией.

- Мы внедрили этот метод лечения одними из первых в России, - отмечает главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. – Пациенты сдают кровь спустя месяц после своего выздоровления. С июня Центром крови заготовлено около 140 литров плазмы (это около 600 доз). Вся она была направлена в медучреждения.

На сегодня антиковидная плазма использовалась для лечения уже 387 пациентов. Выполнено 509 переливаний.