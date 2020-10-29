В Пачелмском районе открыли новый Дом культуры

Новое учреждение появилось в селе Решетино в рамках соглашения между правительством Пензенской области и компанией «Транснефть». Дом культуры получил название «Дружба». В просторном зале уместились зрительный зал, библиотека и кабинеты для кружков и секций.

- Село большое, развивается, поэтому такое учреждение людям необходимо, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Искренне желаю, чтобы в новый Дом культуры с удовольствием приходили дети, занимались в кружках, получали дополнительное образование.

Генеральный директор АО «Транснефть-Дружба» Роман Камозин поблагодарил главу Пензенской области за сотрудничество и пожелал коллективам села новых творческих успехов.