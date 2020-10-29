В Мордовии двое работников мясоперерабатывающего предприятия предстали перед судом

Следствию удалось установить, что в июле двое работников предприятия решили украсть 20 килограммов куриного филе. Один из них вынес коробки с продукцией из холодильной камеры, второй – довез на тачке для сбора мусора до мусоровоза. Водителю мужчина сказал, что в коробках лежат отходы для собак, и попросил передать их своей жене, живущей в селе Никольском.

Уже практически на месте водитель «Камаза» был остановлен инспектором ДПС. При досмотре выяснилось, что в коробках лежат не отходы. Сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. Ущерб, причиненный предприятию, составил три тысячи рублей.

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов было прекращено постановлением суда в связи с примирением сторон. Второму назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.