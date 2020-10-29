Жительницу Пензы поздравили с юбилеем

В четверг, 28 октября 2020 года, глава администрации Октябрьского района Андрей Гришин поздравил ветерана с днем рождения. И подарил имениннице в праздничный день цветы и памятный подарок.

Родилась Мария Петровна в с. Степное-Смагино Пензенского района Пензенской области. В годы войны трудилась разнорабочей в колхозе, затем санитаркой в детском саду, где проработала до выхода на заслуженный отдых.

Андрей Васильевич пожелал Марии Петровне крепкого здоровья, а также поблагодарил за многолетний и добросовестный труд.