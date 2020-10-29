Обеспечение лекарствами жителей Пензенской области – на контроль

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вопросы обеспеченности лекарствами аптечных сетей обсудили на совещании под руководством Ивана Белозерцева вечером в среду, 28 октября 2020 года.

Спрос растет, важно, чтобы жители Пензенской области были обеспечены лекарственными препаратами, была возможность приобрести их в аптеках, а цены не повышались. Чтобы исключить претензии людей, необходимо мониторить ситуацию в аптеках, нацелил глава субъекта Федерации.

Принято решение о создании рабочей группы. Ее основная задача – проведение регулярных проверок аптечных пунктов на наличие лекарств первой необходимости.

В ходе первого рейда был проведен мониторинг ассортимента 10 аптечных организаций различных форм собственности.

Председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед подчеркнул, что выявлена нехватка ряда препаратов, в их числе некоторые наименования антибиотиков и противовирусных.

«С лекарствами из числа жизненно необходимых особых проблем нет, ни с обеспечением, ни с ценой. Все хорошо понимают, что это контролируемый государством перечень, контролируемая государством цена, и за это возможно лишиться лицензии», - проинформировал он губернатора о результатах проведенных проверок.

На совещании также было отмечено, что при отсутствии одних, более известных наименований лекарств в аптеках имеются их аналоги, которые люди не всегда приобретают. В этой связи необходима более широкая разъяснительная работа среди граждан и взаимодействие здравоохранения с фармацевтическими компаниями.

Иван Белозерцев поручил организовать тесное взаимодействие с аптеками для создания запаса лекарств. Министерству здравоохранения рекомендовано активизировать разъяснительную работу.