Нашел подросток банковскую карту

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В сентябре 2020 года 17-летний житель Земетчинского района нашел на улице в селе Засечное Пензенского района банковскую карту, и расплатился с помощью нее в одном из магазинов. Потом еще. С банковского счета владелицы карты, таким образом, были похищено более 3 тысяч рублей.

По факту совершения кражи с банковского счета следственным отделом по Ленинскому району Пензы регионального следственного управления расследуется уголовное дело.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения.

В ходе следствия будет решен вопрос о постановке подростка на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается.