Дороги, которые выбирает Пенза

Пресс-служба администрации Пензы

– В 2021 году мы планируем провести ремонт 75 объектов. Большая часть из них – это частный сектор, внутриквартальные дороги, – заявил Андрей Лузгин.

Он уточнил, что также намечено привести в порядок участок от Чемодановских дач до поселка Подлесный – это дорога протяженностью около 6 километров, которая находится в черте города и ведет к детским оздоровительным лагерям и зоне отдыха на реке Вядь.

Общая протяженность объектов, подлежащих ремонту, составляет 60,8 км.

В рамках нацпроекта будет продолжен ремонт пешеходных путей.

– В этом году мы сделали почти 9 километров тротуаров, для нас важно развивать пешеходную доступность…В этих целях в городе также проводится восстановление освещения. На ближайшие пять лет запланирована работа по установке почти 3000 дополнительных светоточек.

Кроме того, глава городской администрации ответил на вопросы пользователей о предстоящем строительстве дорог и реконструкции существующих улиц.

– Рассчитываем, что 2021 году начнем расширение проспекта Строителей. В настоящий момент заканчивается подготовка проектно-сметной документации. Работы пройдут на участке от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна» – этот участок планируем расширить до шести полос.

В этом году завершен первый этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября, начат следующий – на участке от улицы Терновского через улицу Перспективную до улицы Рябова. Также запланировано строительство путепровода через Бригадирский мост.

– Улицу Алую расширили в этом году. Одна из связей, которая позволит разгрузить Терновку и город Спутник – это дорога, связывающая Окружную, через улицу 40 лет Октября. Работы запланированы на период до 2026 года, – сказал Андрей Лузгин.

Завершается проектирование строительства общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» с примыканием к федеральной трассе М-5 «Урал».