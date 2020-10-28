10 сигарет в день и немного эротики

Москва. Гроб со стеклянной крышкой "Ковид-19" на международной выставке погребальных услуг "Некрополь - Tanexpo 2020"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
COVID-19 изводит всех новыми выкрутасами: обманывает тесты, нападает на уже переболевших… Но и вирусологи не сдаются: разгадывают новые задачки и разрабатывают вакцины. Очередную прямо сейчас испытывают в Центре вирусологии «Вектор» в наукограде Кольцово.
48-летний новосибирский таксист Сергей - один из участников эксперимента - позвонил на Радио «Комсомольская правда» и рассказал, каково это - участвовать в испытаниях мирового значения.
17 ОКТЯБРЯ
- Моя палата на трех человек, есть на четырех. Телевизор - в холле. Вообще, похоже на санаторий.
18 ОКТЯБРЯ
- Поставили прививку, измерили давление. Плечо поныло да прошло. Теперь самое главное, чтобы температура была нормальная.
19 ОКТЯБРЯ
- Весь день лежим - отдыхаем. Вчера выписали страховку, сегодня почитал эти бумажки. 2 миллиона рублей - в случае смерти, 1,5 миллиона - в случае инвалидности III степени, 1 миллион - II степени, 500 тысяч - III степени.
Из процедур - сегодня электрокардиограмму сделали. Ну а после укола сказали, что физические нагрузки не рекомендованы.
21 ОКТЯБРЯ
- У нас тут юмористы появились. С помощью интернета влезли в телевизор в холле и включили эротику! Правда, ненадолго - сразу выключили. Как дети. А ведь все взрослые.
22 ОКТЯБРЯ
-Два дня назад у одного добровольца поднялась температура, и всю его палату изолировали.
25 ОКТЯБРЯ
- Уже половина времени позади - мы здесь на 16 дней. Очень хочется домой, от безделья с ума тут сходим.