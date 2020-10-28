10 сигарет в день и немного эротики

Москва. Гроб со стеклянной крышкой "Ковид-19" на международной выставке погребальных услуг "Некрополь - Tanexpo 2020" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

COVID-19 изводит всех новыми выкрутасами: обманывает тесты, нападает на уже переболевших… Но и вирусологи не сдаются: разгадывают новые задачки и разрабатывают вакцины. Очередную прямо сейчас испытывают в Центре вирусологии «Вектор» в наукограде Кольцово.

48-летний новосибирский таксист Сергей - один из участников эксперимента - позвонил на Радио «Комсомольская правда» и рассказал, каково это - участвовать в испытаниях мирового значения.

17 ОКТЯБРЯ

- Моя палата на трех человек, есть на четырех. Телевизор - в холле. Вообще, похоже на санаторий.

18 ОКТЯБРЯ

- Поставили прививку, измерили давление. Плечо поныло да прошло. Теперь самое главное, чтобы температура была нормальная.

19 ОКТЯБРЯ

- Весь день лежим - отдыхаем. Вчера выписали страховку, сегодня почитал эти бумажки. 2 миллиона рублей - в случае смерти, 1,5 миллиона - в случае инвалидности III степени, 1 миллион - II степени, 500 тысяч - III степени.

Из процедур - сегодня электрокардиограмму сделали. Ну а после укола сказали, что физические нагрузки не рекомендованы.

21 ОКТЯБРЯ

- У нас тут юмористы появились. С помощью интернета влезли в телевизор в холле и включили эротику! Правда, ненадолго - сразу выключили. Как дети. А ведь все взрослые.

22 ОКТЯБРЯ

-Два дня назад у одного добровольца поднялась температура, и всю его палату изолировали.

25 ОКТЯБРЯ

- Уже половина времени позади - мы здесь на 16 дней. Очень хочется домой, от безделья с ума тут сходим.

Другие подробности от испытуемого – у Вадима Алексеева