В Пензе мужчина несколько раз ударил подростка по лицу

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В конце сентября 2020 года в квартире по улице Ухтомского в Пензе мужчина из компании знакомых отозвал в соседнюю комнату 16-летнего подростка, где нанес ему несколько ударов по лицу и отобрал сотовый телефон, смарт-часы, цепочку, кольцо и денежные средства.

В общей сложности материальный ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК РФ по Пензенской области в отношении 33-летнего грабителя возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.