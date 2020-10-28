Иван Белозерцев поздравил региональное отделение Союза художников с 80-летием

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним вам, что экспозиция выставки состоит из более, чем 200 произведений искусства пензенских мастеров. В ходе осмотра выставки Иван Белозерцев отметил, что экскурсоводам стоит подготовить сопроводительные тексты.

- Чтобы зрители в галерею приходили, надо уметь подавать каждую картину, - пояснил он.

Губернатор также напомнил о том, что вот-вот в школах региона наступят каникулы, и в свободное от учебы время подрастающее поколение может посетить областные музеи.

- Работать с посетителями необходимо по заявительному принципу, со строгим соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, - уточнил глава региона. - У нас дети занимаются в школах, процент заболевших среди учеников - один из самых низких в Российской Федерации. Поэтому сейчас надо спланировать работу по посещению детьми и подростками учреждений культуры и спорта во время школьных каникул.