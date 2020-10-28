Самый «безопасный» счет мошенников ждет вас

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

С этой фразы «по вашей банковской карте проводятся подозрительные операции» начиналась добрая тысяча историй обмана простых смертных мошенниками разных мастей.

Вот и в Пензе, услышав магическую фразу, девушка не стала перепроверять тревожную информацию элементарным звонком в банк обслуживания, а перевела на «безопасный» счет 293 тысячи рублей. В полной мере печальный результат поспешных действий 26-летней жительница областного центра разъяснили в отделе полиции № 4 УМВД России по городу Пенза.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.