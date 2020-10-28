В Пензе карта «Забота» набирает популярность

Социально ориентированный проект «Забота» набирает популярность на территории Пензы. К числу организаций, предприятий, а также аптек, медицинских центров и салонов красоты, оказывающих услуги населению города по льготным ценам, присоединилась и сеть экспресс-парикмахерских «ТутСтригут».

Все виды парикмахерских услуг обладатели карты «Забота» получат в сети со скидкой в 20%. Ежедневно в экспресс-парикмахерских «ТутСтригут» клиентов ждут с 9:00 до 20:00 по следующим адресам в Пензе:

ул. Экспериментальная, дом 8;

пр. Победы, дом 12;

ул. Тепличная, дом 9;

ул. Антонова, дом 47.