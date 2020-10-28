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Житель Мордовии предстанет перед судом за убийство бывшей жены

В 2012 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

21 августа во дворе одного из домов села Подлесная Тавла было обнаружено тело 50-летней местной жительницы. При расследовании обстоятельств случившегося удалось установить причастность к этому 53-летнего бывшего мужа погибшей.

В тот день мужчина зашел к гражданке за документами. Вспыхнула ссора, в пылу которой обвиняемый схватился за нож и нанес бывшей жене им удар в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте.

В отношении задержанного СУ СКР по РМ было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый взят под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Стоит отметить, что в 2012 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Криминал