Иван Белозерцев: «Мы не сидим на месте»

В частности, речь шла об инвестиционной и экспортной деятельности.

- Мы не сидим на месте и активно работаем по продвижению и реализации инвестиционных проектов в области, - подчеркнул Иван Белозерцев. – До конца года мы планируем запустить еще несколько крупных производств.

А в ближайшей перспективе, по словам губернатора - строительство нового завода по переработке индейки в Каменском районе и четырех откормочных свинокомплексов ГК «Черкизово».

- Инвесторы с удовольствием приходят в Пензенскую область. Они знают, что при реализации инвестиционного проекта и правительство Пензенской области, и главы муниципальных образований сопровождают проект от начала строительства до завершения и потом оказывают содействие в продвижении продукции, - подчеркнул губернатор.