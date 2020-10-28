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Иван Белозерцев: «Мы не сидим на месте»

В ходе пресс-конференции в ТАСС губернатор Пензенской области заверил, что, несмотря на коррективы, внесенные коронавирусом, реализация региональных программ проходит успешно
Анна ЧЕРНАЯ
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В частности, речь шла об инвестиционной и экспортной деятельности.

- Мы не сидим на месте и активно работаем по продвижению и реализации инвестиционных проектов в области, - подчеркнул Иван Белозерцев. – До конца года мы планируем запустить еще несколько крупных производств.

А в ближайшей перспективе, по словам губернатора - строительство нового завода по переработке индейки в Каменском районе и четырех откормочных свинокомплексов ГК «Черкизово».

- Инвесторы с удовольствием приходят в Пензенскую область. Они знают, что при реализации инвестиционного проекта и правительство Пензенской области, и главы муниципальных образований сопровождают проект от начала строительства до завершения и потом оказывают содействие в продвижении продукции, - подчеркнул губернатор.