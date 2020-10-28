Решил проучить жену, но перестарался: сердобчанин предстал перед судом за поджог

Прокуратура Сердобского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. Он обвинялся в поджоге.

По данным следствия установлено, что 20 августа в своей квартире в селе Пригородное обвиняемый поссорился с женой. Подозревая женщину в изменах, мужчина потребовал отдать ему мобильный телефон, чтобы он смог проверить его. Супруга отказалась, и ревнивец пригрозил сжечь квартиру. Женщина ушла из дома позвать сына, чтобы он помог утихомирить разбушевавшегося мужчину.

В это время сердобчанин принес канистру с бензином, разлил топливо на кухне и в коридоре и бросил зажженную спичку. Пламя быстро распространилось по всей жилплощади и перекинулось на соседнюю. В результате две квартиры были уничтожены полностью.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, частично возместил причиненный соседке ущерб. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.