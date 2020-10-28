В Сердобском и Нижнеломовском районах зафиксирован рост правонарушений

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона настроил правоохранителей на упорную работу: впереди Новый год, и важно, чтобы он прошел без проблем.

- В некоторых районах области, в частности, Сердобском и Нижнеломовском, зафиксирован рост правонарушений, - отметил губернатор. – Это говорит недоработках муниципальной власти и правоохранительных органов. Если у ранее судимых граждан снова возникают проблемы с законом, значит, им не предложили альтернативы: не контролировали, не социализировали, не помогали с трудоустройством.

Также в ходе совещания речь зашла и о взыскании алиментов на детей. Жалобы на злостных неплательщиков поступают губернатору постоянно в ходе личных приемов.

- История одна и та же: решение суда есть, должник есть, причем он живет и работает в Пензенской области, но успешно скрывается, - акцентировал внимание участников заседания губернатор. – Ситуацию нужно менять.