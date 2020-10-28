В Пензе возможны перебои с водой на нескольких улицах

Согласно информации, опубликованной на сайте ООО «Горводоканал», сегодня в Пензе могут отключить воду на следующих улицах:

- 65 лет Победы,

- Генерала Глазунова,

- Лядова,

- Ладожская 3, 5, 11, 13,

- пр. Строителей (частично),

- пр. Строителей, 32,

- Мебельная, 63,

- Донецкая (частично),

- Красноярская,

- Аминевка,

- Бекешская, 14.

По всем вопросам по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50.

Напомним, что сегодня в Пензе также отключили воду в Дальнем Арбеково.