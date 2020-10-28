Миссионер и психолог в гостях у пензенских студентов

Пресс-служба Администрации Пензы

В этот день, 27 октября 2020 года, у студентов Пензенского областного медицинского колледжа были необычные гости. В общении с молодыми людьми руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии, священник Павел Колесников, специалисты молодёжного центра «Юность» коснулись вопроса межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма.

Психолог центра провела со студентами тренинг по формированию толерантного отношения к людям разных религиозных конфессий и национальностей.