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Общество

Миссионер и психолог в гостях у пензенских студентов

Программу «Наша истинная национальность – человек» представили молодым людям специалисты молодёжного центра «Юность»
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба Администрации Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

В этот день, 27 октября 2020 года, у студентов Пензенского областного медицинского колледжа были необычные гости. В общении с молодыми людьми руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии, священник Павел Колесников, специалисты молодёжного центра «Юность» коснулись вопроса межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма.

Психолог центра провела со студентами тренинг по формированию толерантного отношения к людям разных религиозных конфессий и национальностей.