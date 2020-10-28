Килограмм марихуаны обнаружен на съемной квартире в Пензе

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области установили, что марихуану выращивали в Белинском районе, а затем доставляли в Пензу. В квартире, которую молодые люди снимали в областном центре, они расфасовывали наркотическое средство по пакетикам и в дальнейшем оборудовали тайники с закладками на территории города.

В ходе обыска в квартире у подозреваемых обнаружено и изъято наркотическое средство общим весом более 1 кг. Подозреваемые свою вину полностью признали и в содеянном раскаялись.

По словам девушки, молодые люди занимались противоправной деятельностью около трех месяцев. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.