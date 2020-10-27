Пензенская область – на 11 месте в ПФО по уровню предлагаемых заработных плат

Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, в каких регионах Приволжского Федерального округа в сентябре предлагали самые высокие заработные платы. Пензенская область оказалась на 11 месте.

- В январе средняя предлагаемая зарплата в Пензенской области составляла 37 418 рублей. К осени показатель немного снизился: в сентябре размер среднего зарплатного предложения в области составил 37 169 рублей, - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Наиболее высокую заработную плату в сентябре в Пензенской области предлагали в профессиональных сферах «Добыча сырья» - 48 773 рублей, «Высший менеджмент» (48 172 руб.), «Строительство, недвижимость» (47 037 руб.).

Самое низкое зарплатное предложение в сентябре в Пензенской области наблюдалось в профессиональных сферах «Спорт, фитнес, салоны красоты» (26 543 руб.), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (26 832 руб.), «Туризм, гостиницы, рестораны» (27 161 руб.).

Республика Мордовия в рейтинге заняла пятую строчку. Лидерами списка стали Башкортостан, Пермский край и Оренбургская область.