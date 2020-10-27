Представители компании «СтанкоМашСтрой» посетили Самару

Представители компании «СтанкоМашСтрой» во главе с генеральным директором Олегом Кочетковым побывали на заводе координатно-расточных станков «Стан-Самара». Главная цель делового визита – знакомство с предприятием, развитие межрегиональной кооперации. На российском станкостроительном рынке завод работает около 30 лет и специализируется на изготовлении высокоточного оборудования.

Нашим специалистам показали производственные мощности завода, познакомили с техническими и технологическими особенностями изготовления станков. В ходе переговоров с генеральным директором «Стан-Самара» была достигнута договоренность о сотрудничестве в области изготовления узлов, а также контрольных оправок для металлообрабатывающего оборудования производства «СтанкоМашСтрой».