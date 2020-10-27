Завтра в Пензе отключат воду в Дальнем Арбеково

Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра в Дальнем Арбеково с 8:00 до 24:00 не будет воды в следующих домах:

- ул. Ладожская № 79, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 114, 111, 112, 112А, 112Б, 113, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 129А, 133, 133А, 135, 139, 141, 144, 144А, 146, 147, 148, 148А, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 168;

- ул. Лядова № 2, 4, 6, 10, 12, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- пр-т Строителей №37, 39, 39В, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97;

- ул. 65-летия Победы № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 23;

- ул. Генерала Глазунова № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 19, 21, 23.

Также отключение затронет несколько объектов:

- детские сады № 142, 152, 130, 142, 149,

- школы №73, 74, 67, 76, 68, 78,

- ДС «Буртасы»,

- ФОК «Чайка»,

- Пензенская областная библиотека им М.Ю, Лермонтова,

- Объекты здравоохранения по ул. Стасова, 6, ул. Лядова, 30, ул. Стасова, 7к3, ул. . Стасова, 7Б, пр-т Строителей, 37А, Ул. Ладожская, 158.