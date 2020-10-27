Иван Белозерцев пообщался с маленькими пациентами и их родителями

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Работы начались в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На модернизацию лечебного учреждения направлено свыше 576 млн. рублей, из которых 530 млн. рублей – из федерального бюджета.

Уже завершена реконструкция главного корпуса. В нем разместятся хирургическое отделение, офтальмология, травматология и ортопедия, расширенное отделение функциональной диагностики и другие.

Сейчас завершается капитальный ремонт акушерского корпуса с устройством теплого перехода. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Уже сегодня в больнице проходят лечение дети разных возрастов. Иван Белозерцев положительно оценил техническое оснащение, пообщался с маленькими пациентами и их родителями.

Во вторник, 27 октября 2020 года, губернатор положительно оценил ход подготовки стационара городской больницы на улице Гагарина к работе с COVID-19.

Всего здесь планируется установить 222 койки, в том числе 12 - реанимационных. Системами обеспечения кислородом здесь будут оснащены 230 точек. На эти цели из регионального бюджета направят около 10 млн. рублей.

Иван Белозерцев поручил ускорить ремонт вышедшего из строя аппарата КТ. Также распорядился провести оценку лифтового оборудования пензенских лечебных учреждений и подготовить предложения для замены.