В бой идут старшекурсники мединститута и врачи-ординаторы

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Большего интенсива для погружения в профессию придумать трудно. В полной мере осознают это 130 студентов 6 курса мединститута Пензенского государственного университета, и 71 ординатор института усовершенствования врачей, направленные на помощь персоналу городской поликлиники.

Для систематизации вызовов, поступающих в call-центр поликлиники, дополнительно приняты 37 фельдшеров-четверокурсников Пензенского областного медицинского колледжа. Работа центра теперь организована в две смены, включая выходные дни.

Министерство здравоохранения Пензенской области продолжает отрабатывать обращения, поступающие на специально выделенный электронный адрес: covid@mzs.penza.net. За две недели пришло порядка 500 вопросов.

«По числу обращений мы видим тенденцию на уменьшение, - говорит начальник отдела областного минздрава Надежда Шейдерова. - Если вначале поступало порядка 100 обращений в день, теперь их число составляет не более 50».