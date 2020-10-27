От ударов поленом по голове бомж скончался на месте происшествия

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Утром 3 октября 2020 года хозяин дачи попросил мужчину, не имеющего постоянного места жительства, обработать участок. А вернувшись через некоторое время, обнаружил, что дача открыта, а нанятый им для работы мужчина ушел.

Употребив спиртное и обработав участок самостоятельно, сердитый дачник решил отыскать несостоявшегося работника. И нашел его спящим в лесополосе. Предъявление претензий перешло в удар кулаком по лицу, а завершилось несколькими ударами по голове подвернувшимся под руку поленом. 46-летний мужчина скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Сотрудники полиции и следователи установили личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался житель Пензы 1975 года рождения. Он задержан и по решению суда заключен под стражу.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.