Спросите у Ивана Белозерцева

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Об инвестиционной и туристической привлекательности региона, о реализации программ развития экспорта, системы образования и дорожной инфраструктуры расскажет губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.

Справки и аккредитация:

+7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41