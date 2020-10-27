Суд оценил грязную шутку

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В начале октября 2019 года несовершеннолетний распространил в одной из соцсетей фотографии интимного характера с изображением знакомой девушки 2002 года рождения. С потерпевшей в близких отношениях он не состоял, как пояснил в ходе следственных действий, решил над ней таким образом пошутить.

Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении жителя Пензенского района 2002 года рождения за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия.

В ходе следствия злоумышленник возместил потерпевшей причиненный моральный вред. Подростку назначен судебный штраф в размере 12 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.