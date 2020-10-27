Рейды в Саранске будут продолжаться

Соответствующее поручение дано на оперативном совещании в администрации го Саранск в понедельник, 26 октября 2020. По информации руководителя транспортного управления Игоря Белорунова, на минувшей неделе сотрудниками администраций районов Саранска, транспортного управления и МВД проверено 788 единиц общественного транспорта. Пассажирами на месте устранено 524 замечания, составлено 6 протоколов. Водителям такси вынесено 22 замечания, составлено 2 протокола.

Как показывает практика, чаще всего масочно-перчаточный режим нарушается в машинах у коммерческих перевозчиков.

«Если для примера взять муниципальное предприятие «Горэлектротранс», то у них на порядок выше дисциплина по соблюдению масочно-перчаточного режима и по дезинфекции транспортных средств. Что касается коммерческих перевозчиков, то вопросы у нас к ним есть…Рейды надо продолжать – нравится это кому-то или не нравится», - подчеркнул глава го Саранск Петр Тултаев.